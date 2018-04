Sá e Melo vencem estreia de duplas em Kuala Lumpur

André Sá e Marcelo Melo estrearam com vitória nesta quarta-feira no torneio de duplas do ATP de Kuala Lumpur, na Malásia. Os brasileiros venceram a parceria formada pelo Joachim Johansson e o malásio Yew-Ming Si por 2 sets a 1, com parciais de 6/5, 5/7 e 10/3.

Na segunda rodada, Sá e Melo enfrentarão o sueco Robert Lindstedt e o checo Martin Damm, que nesta quarta-feira bateram Johan Brunstrom e Jean-Julien Roger por 2 sets a 0, com 7/6 e 6/4.

O resultado serviu como uma injeção de ânimo para a dupla brasileira, que decepcionou ao ser derrotada em duelo decisivo contra os equatorianos Nicolás e Giovanni Lapentti pela repescagem da Copa Davis, em setembro, no último dia 19, em Porto Alegre. O duelo vencido nesta quarta-feira foi o primeiro da dupla brasileira após aquela derrota sofrida no Sul do País.