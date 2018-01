Sá e Saretta avançam na Austrália André Sá e Flávio Saretta já estão nas quartas-de-final do torneio de duplas do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Os dois tenistas brasileiros jogaram na madrugada deste domingo, em Melbourne, e ganharam dos checos Radek Stepanek e Jiri Novak por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4. A dupla do Brasil espera agora seus adversários na próxima fase do torneio. Eles irão enfrentar os vencedores do jogo entre Mike e Bob Bryan, ambos dos Estados Unidos, e Robbie Koening (AFS) e Petr Kala (RCH).