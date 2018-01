Sá e Saretta buscam vaga nas quartas A dupla brasileira formada por Flávio Saretta e André Sá garantiram a classificação às oitavas-de-final do Aberto da Austrália ao vencer na madrugada de sábado o austríaco Jurgen Melzer e o sérvio Nemad Zimonjic por 2 sets a 0, com duplo 6-4. Eles tentam ainda neste sábado por volta das 23h30 (horário de Brasília) uma vaga nas quartas-de-final do torneio contra os checos Radek Stepanek e Jiri Novak.