Sá e Saretta disputam vaga na equipe André Sá ou Flávio Saretta? Os dois disputam a vaga como o segundo jogador de simples da equipe brasileira da Copa Davis, formando a posição de titular ao lado de Gustavo Kuerten no confronto com a Suécia, a partir de sexta-feira. O técnico Ricardo Acioly garante não ter dúvida sobre quem irá jogar, mas, como costuma acontecer no futebol, disse que só anunciará o time ?momentos antes da partida?. "Tenho tudo muito claro na minha cabeça e não tenho qualquer dúvida em quem vou escalar", avisou Acioly. "Mas vou preferir mesmo esperar esta semana para anunciar. Não por uma questão técnica, mas sim tática, evitando passar informações aos adversários." Acioly parece guardar o segredo tão bem que nem mesmo os jogadores estão sabendo quem vai jogar. Até agora, André Sá estaria como titular para jogar simples e duplas ao lado de Guga, mas o tenista mineiro não se mostra muito preocupado. "Já não sou mais um novato na equipe", disse. "Passei por situações parecidas antes e mesmo sem certeza da minha escalação estou tranqüilo e vou me empenhar bastante nesta semana, para merecer um lugar de titular na sexta-feira." Curiosamente, Sá e Saretta treinaram a maior parte do tempo juntos, na manhã deste domingo em Helsinborg. Os dois tenistas mostraram estar em boa forma e, sobretudo, batendo muito forte na bola. Sá leva a vantagem de ter muita experiência em quadras rápidas. Passou anos de sua vida treinando nos Estados Unidos e praticamente fez sua formação como tenista em quadras sintéticas. Saretta vem cheio de emoção, com muita vontade de mostrar serviço, de estourar na carreira e mostrar toda a força de seu talento. Apenas na quinta-feira, dia do sorteio dos jogos, é que o técnico Ricardo Acioly terá de anunciar oficialmente a equipe brasileira.