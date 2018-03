Sá e Saretta eliminados na chave de duplas Os brasileiros Flávio Saretta e André Sá perderam na estréia do torneio de duplas do ATP Tour de Barcelona. Nesta terça-feira, eles foram massacrados pelos espanhóis Juan Ignacio Carrasco e Alex Lopez Moron por 2 sets a 0, com duplo 6-2, em 1h15 de jogo. Saretta ainda segue no torneio, mas na chave de simples. Seu próximo adversário será o belga Kristof Vliegen.