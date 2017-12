Sá e Saretta eliminados nas duplas O tênis brasileiro está fora das finais da segunda etapa da Copa Petrobrás, em Buenos Aires, na Argentina. Até mesmo na chave de duplas o resultado não foi bom. André Sá e Flávio Saretta caíram nas semifinais, ao perderem diante dos romenos Gabriel Moraru e Victor Ionita. A dupla do Brasil dominou no primeiro set, mas, de repente, passou a errar muito, e o resultado foi 4/6, 6/1 e 6/2 para os romenos. Na decisão de simples deste domingo, o argentino Diego Moyano - que veio do qualifying - evitou uma final européia ao vencer o espanhol Fernando Vicente por 2/6, 6/2 e 6/3. Disputa o título com o austríaco Oliver Marach, que eliminou o norte-americano Hugo Armando por 2/6, 7/5 e 6/1. Com esperanças de melhores resultados, os tenistas brasileiros viajam para Santa Cruz, na Bolívia, para a terceira etapa da Copa Petrobrás. Estão garantidos na chave principal Flávio Saretta, Marcos Daniel, Franco Ferreiro e Júlio Silva. André Sá, com a participação em Buenos Aires, encerrou a temporada de 2004 e só volta a jogar no próximo ano.