Sá e Saretta estréiam no Visa Open André Sá e Flávio Saretta estréiam nesta terça-feira no Visa Tennis Open - torneio challenger que distribiu U$ 75 mil em prêmios e que está sendo disputado no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo. Sá, segundo melhor do país no Ranking de Entradas (63º) e também na Corrida dos Campeões (59º) enfrenta o checo Jiri Vanek - atual 209º no Ranking de Entradas e 7º melhor do seu país. Esta partida não começa antes das 18 horas. Por volta das 19 horas, Saretta entra em quadra para a partida contra o brasileiro Francisco Costa.