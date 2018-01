Sá e Saretta jogam amanhã em Campos Em Campos do Jordão, no Torneio Credicard Mastercard, nesta terça-feira estréiam dois brasileiros que estão entre os principais favoritos ao título. Flávio Saretta, cabeça-de-chave número 1, vai enfrentar o gaúcho Lucas Engel a partir das 11 horas. Logo a seguir, André Sá joga com Aleksander Vlaski, da Sérvia e Montenegro. Nesta segunda-feira, numa rodada prejudicada pelas chuvas, dois brasileiros tiveram boas estréias. Franco Ferreiro derrotou o colombiano Pablo Gonzalez por 6/4, 3/6 e 6/3, enquanto Alessandro Camarço superou o uruguaio Marcel Felder por 6/0 e 6/4.