Sá e Saretta jogam amanhã em Valência Os brasileiros André Sá e Flávio Saretta estrearão nesta terça-feira no Torneio de Valêncai, na competição de US$ 440 mil em prêmios disputada em quadra de saibro. Sá, que perdeu as 11 partidas que disputou na temporada, terá um desafio difícil contra o argentino Gastón Gaudio, 29º do mundo. Saretta, o segundo tenista mais bem classificado do Brasil, em 80º do ranking, também não terá jogo fácil: enfrentará outro argentino - Mariano Zabaleta, 36º. Resultados desta segunda-feira em Valência: Albert Portas (ESP) ganhou de Karol Beck (EVQ) por 6/2 e 6/2; Dominik Hrbaty (EVQ) superou Magnus Norman (SUE) por 7/5, 4/6 e 7/5; Fernando Vicente (ESP) derrotou Feliciano Lopez (ESP) por 7/6 (7-1), 3/6 e 6/3; Markus Hipfl (AUT) venceu Jose Acasuso (ARG) por 6/4 e 7/6 (9-7); Sargis Sargsian (ARM) eliminou David Ferrer (ESP) por 6/4 e 6/1; Anthony Dupuis (FRA) ganhou de Alex Corretja (ESP) por 5/7, 6/3 e 6/4.