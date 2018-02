Sá e Saretta, vitória quase impossivel Nem mesmo os jogadores pareciam acreditar, mas Flávio Saretta e André Sá conseguiram uma vitória que era tida como impossível na chave de duplas: derrotaram os gigantes Ivo Karlovic - um dos líderes na lista de aces torneio - e o norte-americano Jim Thomas, por 3/6, 7/6 (7/2) e 12/10. A partida começou na sexta-feira, quando foi interrompida a primeira vez, por falta de luz, com empate de 3/6 e 7/6. Teve prosseguimento no domingo e com placar de 6 a 6 no terceiro set, a chuva voltou a suspender. Só nesta segunda, enfim, terminou um encontro ainda de primeira rodada. "Nem deu pra acreditar que o jogo terminou e ganhamos", disse André Sá. "Estamos jogando desde sexta-feira." Para Flávio Saretta, a vitória foi um belo presente de aniversário. Nesta segunda-feira, ele completou 24 anos. O prêmio pela classificação para a segunda rodada é de 8,3 mil libras, cerca de R$ 45 mil. "Comecei este ano a fazer dupla com André e está dando certo." Saretta e Sá voltam a jogar nesta terça-feira, por volta das 9 horas de Brasília, diante de dois especialistas em duplas, o sul-africano Wayne Black e Kevin Ullyett, do Zimbábue. HENMAN - Em mais um dia de sofrimento da torcida inglesa - a espera de um campeão desde Fred Perry em 1936 - , Tim Henman passou para as quartas-de-final com outra vitória difícil: 6/2, 7/5, 6/7 (7/3) e 7/6 (7/5) sobre o australiano Mark Philippoussis. Campeão do ano passado, Roger Federer desafiou a força do saque de Ivo Karlovic e ganhou em três sets - 6/3, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5) - e revelou um segredo. "Para ganhar de um grande sacador é preciso devolver bem o segundo serviço, não errar na devolução." Federer pega agora Lleyton Hewitt, que eliminou Carlos Moya por 6/3, 6/7 (7/5), 7/6 (7/5) e 6/4. Outro favorito, Andy Roddick ganhou de Alexander Popp por 7/5, 6/4 e 6/4 e joga agora com Sjeng Schalken, que ganhou de Vince Spadea por 6/2, 7/5, 3/6 e 6/2. Sebastien Grosjean venceu Bob Ginepri por 6/2, 6/2 e 7/6 e joga com a supresa alemã Florian Mayer, que eliminou Joachim Johansson por 6/3, 6/7 (7/5), 7/6 (7/5) e 6/4. FEMININO - Na chave feminina, a rodada desta terça-feira terá Serena Williams x Tatiana Golovin, Ai Sugiyama x Maria Sharapova, Amelie Mauresmo x Silvia Farina, Lidsay Davenport x Karolina Sprem e Nadia Petrova x Jennifer Capriati.