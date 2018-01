Sá e Saretta voltam a jogar neste sábado Os tenistas brasileiros Flávio Saretta e André Sá voltam a jogar na madrugada deste sábado, em Melbourne, em busca de uma vaga nas oitavas-de-final do Aberto da Austrália. A dupla do Brasil irá enfrentar o austríaco Jurgen Melzer e o sérvio Nemad Zimonjic. A partida deve começar por volta da 1 hora, no horário de Brasília.