Sá e Simoni são eliminados no Japão Os brasileiros André Sá e Alexandre Simoni tiveram vida curta no Torneio do Japão, que está sendo disputado em Tóquio. Os dois caíram logo na primeira rodada. Sá foi derrotado pelo armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. Já Simoni perdeu para o eslovaco Karol Kucera, por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/1. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Lars Burgsmuller (ALE) venceu Michael Llodra (FRA) por 7-6 (7-3), 2-6, 6-2. Nicolás Massú (CHI) venceu Edwin Kempes (HOL) por 6-4, 6-4. Ivo Heugerger (SUI) venceu Alex Calatrava (ESP) por 6-3, 6-1. Wayne Arthurs (AUS) venceu Raium Zitko (Rep. Checa) por 6-2, 7-6 (7-3), 6-1. Michael Russell (EUA) venceu Neville Godwin (África do Sul) por 6-4, 7-6 (7-1). Ramón Delgado (PAR) venceu Gouichi Motomura (JAP) por 6-4, 6-4.