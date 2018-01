Sá elimina Roddick em Hong Kong O tenista brasileiro André Sá surpreendeu hoje ao avançar para a segunda rodada do Torneio de Hong Kong. O brasileiro passou pelo norte-americano Andy Roddick - cabeça-de-chave número 4 e um dos principais favoritos ao título. A partida estava no terceiro set quando, no início do sétimo game, o norte-americano sentiu uma contusão e teve de abandonar a quadra. Sá perdeu o primeiro set 3/6, mas reagiu no segundo, vencendo por 6/4. Quando foi interrompido, o terceiro set estava empatado em 3 games a 3. Também pela primeira rodada, o russo Marat Safin confirmou seu favoritismo e derrotou John Hui (Hong Kong) por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/2. A rodada teve ainda os seguintes resultados: o dinamarquês Kenneth Carlsen venceu o sul-coreano Lee Hyung-taik por dois a zero - parciais de 6/1 e 7/5 e o suíço Michel Kratochvil superou o espanhol Francisco Clavet em dois sets - 7/6 (7-3) e 7/6 (7-4).