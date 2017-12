Sá eliminado em torneio classificatório O mineiro André Sá foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do torneio classificatório do Brasil Open, ao ser derrotado pelo paranaense Alexandre Bonatto por 2 sets a 1. No jogo mais longo do torneio até agora, de 2h20 minutos, Bonatto venceu com parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (5). Na semifinal, Bonatto vai enfrentar Pedro Braga (MG). Na outra semifinal, Marcos Daniel (RS) pega Alexandre Simoni. O vencedor do torneio garante vaga na chave principal do Brasil Open, que acontece entre 23 a 28 de fevereiro na Costa do Sauípe, na Bahia. As semifinais serão disputadas neste sábado, a partir das 12 horas, com transmissão do Sportv.