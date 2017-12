Sá eliminado na estréia em Estocolmo O mineiro André Sá foi eliminado nesta segunda-feira, na estréia no Torneio de Estocolmo, ao ser derrotado pelo argentino Guillermo Cañas por dois sets a um. Terceiro cabeça-de-chave, Cañas venceu com parciais de 6/1, 6/7 (6-8) e 6/3. Sá vai jogar agora a chave de duplas. Nesta terça, por volta das 14h (horário de Brasília), ao lado do norte-americano Jim Thomas, ele vai enfrentar a dupla formada pelo sul-africano Robbie Koenig e o japonês Thomas Shimade. Assim que encerrar sua participação no torneio sueco, Sá retorna ao Brasil para a disputa do Visa Tennis Open, um torneio Challenger que acontece no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro. Também pela primeira rodada em Estocolmo, o holandês Raemon Sluiter venceu o norte-americano Vicent Spadea em dois sets: 6/4, 7/6 (7-5).