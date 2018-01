Sá enfrenta Roddick nesta quinta Depois de ter vencido na estréia, o tenista mineiro André Sá volkta à quadra nesta quinta-feira à tarde. Em partida válida pela segunda rodada do Torneio de Memphis, Sá vai enfrentar o norte-americano Anddy Roddick - cabeça-de-chave número 2 e 17º no ranking de Entradas da ATP. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o sueco Jonas Bjorkman e o armênio Sargs Sargsian. Sá x Roddick deve começar por voltadas 17 horas.