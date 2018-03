Sá está fora do torneio de Barcelona O tenista brasileiro André Sá está fora do torneio de Barcelona. Ele foi derrotado, neste domingo, pelo suíço Stanislas Wawrinka, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, em 1h05, em jogo válido pela segunda rodada qualificatória do torneio. Sá fará dupla com Saretta em Barcelona e terá estréia contra Juan Ignacio carrasco e Alex Lopez Moron.