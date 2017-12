Sá está fora do Torneio de Queen?s O tenista brasileiro André Sá deu adeus nesta terça-feira ao Torneio de Queen?s, na Inglaterra, que distribui US$ 800 mil em prêmios e vale pontos no ranking da ATP. Sá foi surpreendido na estréia pelo americano Mardy Fish, que venceu por 6/3 e 6/4. Pela segunda rodada, Mark Philippoussis bateu Greg Rudedski e Xavier Malisse superou Cecil Mamiit.