Sá estréia com vitória em São Paulo Cabeça de chave número 1 do torneio, André Sá comprovou estar num bom momento, ao vencer na estréia do Visa Tennis Open, no Clube Paineiras do Morumbi, Jiri Vanek, nesta terça-feira, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 59 minutos. Nesta quarta-feira, Sá volta à quadra para enfrentar o argentino Andres Dellatorre, em jogo programado para as 18 horas.