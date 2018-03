Sá estréia com vitória na Áustria O tenista brasileiro André Sá conseguiu uma boa vitória em sua estréia no Torneio de Kitzbuehel, na Áustria, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Nesta terça-feira, ele começou perdendo para o austríaco Julian Knowle, mas virou o jogo e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/3. Em outras partidas da primeira rodada do torneio, disputadas nesta terça-feira, o austríaco Markus Hipfl derrotou o espanhol Fernando Vicente por 6/2 e 7/5 e o francês Jean-Rene Lisnard ganhou do alemão Lars Burgsmueller por 6/4, 3/6 e 6/3.