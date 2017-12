Sá estréia com vitória no US Open Com muita garra e determinação, André Sá passou pela estréia do US Open, com uma difícil vitória sobre o holandês Edwin Kempes por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6, 6/2 e 7/5. Na próxima rodada, o tenista brasileiro enfrentará o vencedor da partida entre Pete Sampras e o francês Julien Boutter. Depois de passar pelo difícil qualificatório do US Open, André Sá precisou jogar tudo o que sabe para vencer Kempes, um adversário que bateu forte na bola durante toda a partida. Mas, com paciência e com uma boa estratégia de jogo, conseguiu esta importante vitória, para alegria de seu novo treinador Marcus Barbosa.