Sá estréia em Moscou contra suíço Depois de ajudar a equipe brasileira a garantir a permanência no grupo mundial da Copa Davis, o tenista André Sá volta às quadras nesta terça-feira, às 8h, no torneio de Moscou, para enfrentar o suíço Michel Kratochvil. O retrospecto é positivo para o brasileiro, que venceu o adversário nas duas vezes em que o encontrou. Sá treina desde domingo na capital russa e nesta segunda-feira bateu bola com o argentino David Nalbandian e com o finlandês Jarkko Nieminem. "É um tenista que bate forte de fundo de quadra, mas estou confiante", disse. "Treinei estes dias em Moscou e a superfície não me pareceu muito rápida."