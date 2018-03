Sá estréia no Brasileiro de tênis A rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro de Profissionais promete ser bastante interessante, com jogos da primeira rodada do torneio masculino e segunda do feminino, nas quadras do Clube Harmonia em São Paulo. A programação da quadra central, a partir das 10 horas terá Ricardo Schlachter diante de Júlio Silva, seguido de André Sá x Rodrigo Monte, Carla Tiene x Andrea Vieira, Vanessa Menga x Marcela Evangelista, Marcos Daniel x Rodrigo Ribeiro e Ricardo Mello x Márcio Carlsson. Na quadra 1 jogam, a partir do meio dia, Joana Cortez x Carla Andrade e Ana Paula Novaes x Larissa Carvalho. Na rodada de abertura, Joana Cortez venceu Andrea Vieira (que decidiu voltar às quadras após vários anos) por 6/1 e 6/2. O Campeonato Brasileiro Profissional distribui R$ 60 mil em prêmios e vai até domingo nas quadras do Clube Harmonia, em São Paulo.