Sá faz 2º jogo do dia contra Henman O tenista brasileiro André Sá ganhou um aliado na batalha contra o inglês Tim Henman, nesta quarta-feira, na Quadra Central de Wimbledon. É o australiano Pat Cash, campeão do torneio em 1987, ao derrotar o checo Ivan Lendl. Cash diz que Henman está jogando como uma mulher. E que, se o inglês ganhar o torneio, o australiano se vestirá de mulher para as câmeras de tevê da BBC. Na verdade Cash não aposta em Sá, que enfrentará Henman na segunda partida da Quadra Central, por volta das 9 horas de Brasília, no All England Club de Londres. Cash acredita que Henman cairá nas semifinais. O vencedor do confronto de Sá e Henman enfrentará o ganhador da partida entre o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo, e o holandês Sjeng Schalken. Será a primeira vez que o brasileiro, 90º do ranking, enfrentará o quinto melhor tenista do mundo. Henman é a grande aposta dos ingleses, que há 66 anos não vêm um jogador do país levantar o troféu da competição. Mas Cash provoca. ?Se Henman ganhar este torneio, vou fazer um espetáculo vestido com um velho vestido de Sue Barker?, afirmou. Barker é uma apresentadora de tevê na BBC e foi jogadora nos anos 70 e 80. Outra ex-jogadora, Chris Evert, emendou dizendo que o brinco que Cash usa combinaria muito bem com o vestido. Os prognósticos de Cash, é bom que se diga, não são dos melhores. Ele apostava que outro inglês, Greg Rusedski, tinha chances de chegar à final. Rusedski foi eliminado pelo belga Xavier Malisse nas quartas. Mas Cash não desanima. ?Henman não me convence.? É a primeira vez que o brasileiro fica entre os oito melhores tenistas do torneio. Nos dois outros torneios do Grand Slam do ano ? Aberto da Austrália, disputado em quadra rápida, e Roland Garros, em saibro ? ele havia perdido na estréia. Mas em Londres ele já conseguiu 250 pontos no ranking mundial. Porém, terá de descontar 35 de dois torneios disputados no mesmo período no ano passado. Mesmo assim, os pontos adquiridos até agora são suficientes para deixá-lo próximo do 65º lugar ? sua melhor classificação havia sido o 79º lugar, em 11 de setembro de 2000. Em dinheiro, em Londres, ele já conseguiu US$ 68.250,00.