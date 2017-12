Sá ganha na 1ª rodada na Inglaterra Depois de passar pelo qualifying, André Sá venceu nesta terça-feira na primeira rodada do Torneio de Queen?s, que distribui US$ 800 mil em prêmios e serve de preparação para Wimbledon. O tenista brasileiro derrotou o sueco Andreas Vinciguerra por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Em outros jogos disputados nesta terça-feira, o russo Mijail Yuzhny surpreendeu o norte-americano Andy Roddick e venceu por 2 a 0 (7/6 e 6/3), enquanto o britânico Greg Rusedski ganhou do seu compatriota Jamie Delgado também por 2 a 0 (6/3 e 6/4).