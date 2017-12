Sá ganha vaga na chave principal O tenista mineiro André Sá, eliminado ontem na terceira e última rodada do qualifying, ganhou hoje, de presente, uma vaga na chave principal de Wimbledon. O brasileiro foi beneficiado pela desistência de alguns tenistas que estavam inscritos no torneio - como o sueco Magnus Norman, o equatoriano Nicolas Lapentti e o eslovaco Karol Kucera. André Sá ganhou a vaga por ser o quinto cabeça-de-chave do torneio qualificatório. Com isso, o Brasil passa a ter dois tenistas na chave principal. O outro é Fernando Meligeni, que na estréia vai enfrentar o argentino Guillermo Coria.