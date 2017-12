Sá garante vaga no Masters de Miami O tenista brasileiro André Sá venceu nesta terça-feira o russo Andrei Stoliarov por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6(7-3), e garantiu uma vaga no Masters Series de Miami. Ele vai disputar pela primeira vez em sua carreira um torneio desse porte. Já Flávio Saretta não teve o mesmo desempenho e caiu, no qualifying, diante do peruano Luis Horna por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, ficando fora da competição.