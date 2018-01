Sá não resiste muito e é eliminado A alegria de André Sá durou pouco. Depois de ter acabado com um jejum de 15 jogos na terça-feira, ao vencer a primeira vez na temporada, o tenista brasileiro voltou a perder. Ele foi eliminado nesta quarta-feira pelo belga Dick Norman, que fez 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7), pela segunda rodada do Torneio de Queen?s, em Londres. Número 85 do ranking mundial, Sá intensifica agora a preparação para Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, que começa no dia 23. Já Dick Norman irá esperar seu adversário do jogo entre o australiano Lleyton Hewitt e o holandês Raemon Sluiter. Em outros jogos da rodada desta quarta-feira em Queen?s, o suíço Marc Rosset ganhou do finlandês Jarkko Nieminen com um duplo 7/5 e o norte-americano Todd Martin abandonou a partida contra o holandês Sjeng Schalken, tornando-se dúvida até para a disputa do torneio de Wimbledon.