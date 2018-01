Sá passa às semis em Campos do Jordão Num jogo com mais de 2h40, numa verdadeira batalha em Campos do Jordão, o mineiro André Sá garantiu sua classificação, nesta quinta-feira, para as semifinais do torneio Credicard Mastercard ao superar Júlio Silva por 6/2, 5/7 e 6/5, com desistência do tenista de Jundiaí por causa de cãibras. Sá volta à quadra, nesta sexta, diante de Fritz Wolmarans, da África do Sul, que eliminou o gaúcho Lucas Engel por 6/2 e 7/5. A outra semifinal terá a revelação argentina, Juan Martin Del Potro diante do vencedor do jogo entre o brasileiro Marcos Daniel e Jean-Julien Rojer, das Antilhas Holandesas.