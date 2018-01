Sá perde na estréia em Buenos Aires André Sá foi eliminado logo na estréia do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. Apesar de ter começado bem o jogo contra o argentino Franco Squillari, ao vencer o primeiro set por 6/2, o tenista brasileiro sofreu a virada com 6/3 e 6/2 e perdeu por 2 sets a 1. Agora, Squillari irá jogar contra o vencedor do jogo entre o espanhol Fernando Vicente e o tambérm argentino David Nalbandian.