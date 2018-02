Sá perde para sul-coreano nos EUA O brasileiro André Sá, 71º colocado no ranking de entrada da ATP, foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Delray Beach, na Flórida, ao perder para o sul-coreano coreano Hyung-Taik Lee por 7/5 e 6-2. A partida terminou na madrugada desta terça-feira no Brasil. Dois dos favoritos ao título, o chileno Marcelo Ríos, terceiro cabeça-de-chave, estreou vencendo o norte-americano Jeff Morrison por 6/3 e 6/3, enquanto o norte-americano Jan-Michael Gambill passou pelo alemão Nicolas Kiefer, por 6/2 e 6/4.