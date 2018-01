Sá pode roubar vaga de Meligeni Fernando Meligeni que reinava absoluto na condição de segundo melhor tenista do Brasil ganhou nos últimos meses um concorrente, o jovem André Sá, de 24 anos, que nesta segunda-feira o superou no ranking mundial divulgado pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e pode lhe roubar a vaga de titular na seleção brasileira que disputa a Copa Davis, a partir do dia 20, no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, zona oeste. Com 674 pontos, Sá ocupa a 58ª posição, enquanto Meligeni, com 547, está em 72º. Gustavo Kuerten é o melhor brasileiro classificado e está 40º. "Foi uma boa novidade. Estou em ótima fase mas, tanto eu quanto ele (Meligeni) temos todas as condições de representar bem o Brasil contra o Canadá", disse Sá, ao desembarcar no início da noite desta segunda-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim. "Prefiro me esforçar, fazer o melhor e deixar a escolha com o Acioly (Ricardo, capitão da equipe)." Meligeni foi diplomático quanto à possibilidade de não ser o segundo tenista escolhido por Acioly para a disputa de uma das partidas de simples, o primeiro é Guga. A exemplo de Sá, ele também optou por deixar a escolha para Acioly. "Faço o meu. É claro que todo mundo quer jogar e quem vai decidir é ele (Acioly)", frisou Meligeni. O tenista ainda considerou que está na sua melhor forma e seu desempenho vem crescendo com o passar dos meses. Acioly escondeu suas preferências sob o argumento de que não "facilitaria as coisas para o inimigo", o Canadá. Frisou que Guga, Meligeni, Sá e Flávio Saretta estão em ótima fase e podem representar bem o Brasil. "Todos estão preparados e os nomes só revelo na quinta (data do sorteio dos jogos)." O time do Canadá também já está no Rio, onde treina na Barra da Tijuca. Ingressos - A conquista do Brasil Open, domingo, na Costa do Sauípe, por Guga, aqueceu a venda de ingressos para as cinco partidas da Davis. De acordo com os responsáveis pelas vendas, cerca de 60% das 6.200 entradas já foram vendidas. As arquibancadas populares (300 lugares) vendidas a R$ 50 estão esgotadas. Os lugares restantes são: arquibancada lateral (R$ 70,00), arquibancada de fundo (R$ 90,00), cadeira numerada lateral (R$ 300,00), cadeira numerada de fundo (R$ 350,00), box-seat (R$ 600,00, de 8 e 12 lugares) e camarote coberto (R$ 750,00, 8 lugares, com buffet de frios e estacionamento). Os preços são por pessoa e valem para os três dias.