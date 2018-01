Sá retorna aos treinamentos em SC Depois de cinco dias de tratamento intensivo de fisioterapia para tratar da entorse no pé direito, que sofreu durante a partida de estréia em Nova York, o tenista voltou a treinar nesta segunda-feira em Blumenau, Santa Catarina. Seu próximo torneio será o Brasil Open, na Costa do Sauípe, entre os dias 7 e 15. ?Treinamos sem forçar muito, mas fazendo com que o André mexesse bastante para termos certeza que ele está 100%. À tarde, ele vai fazer física e nesta terça-feira já voltamos ao treino normal?, disse o seu técnico, Marcus Vinicius Barbosa.