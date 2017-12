Sá será cabeça-de-chave do Visa Open André Sá, número 65 da ATP, foi confirmado hoje como cabeça-de-chave número 1 do Visa Tennis Open, torneio challenger com US$ 75 mil, que começa segunda-feira no Clube Paineiras do Morumbi. Outros dois brasileiros estão na lista dos oito favoritos: Flávio Saretta e Alexandre Simoni.