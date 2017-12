Sá sobe 7 posições no ranking da ATP Longe das quadras, ainda assim Gustavo Kuerten manteve a vice-liderança do ranking mundial, a lista de Entradas divulgada nesta segunda-feira pela manhã pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). E o melhor para Guga é que vai seguir nesta posição por pelo menos mais uma semana. Sua vantagem para o terceiro colocado, o russo Yevgeny Kafelnikov é de 610 pontos, e não há como descontar esta diferença, mesmo com o brasileiro perdendo a pontuação do Masters Series de Indian Wells, do ano passado. O número 1, agora bem mais tranqüilo, segue sendo o australiano Lleyton Hewitt. Entre os brasileiros, o destaque da semana foi novamente o mineiro André Sá, que subiu sete posições, com as quartas-de-final de Delray Beach e está agora em 81.º da ATP. O Brasil manteve ainda quatro jogadores entre os cem. Esta semana, o Masters Series de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos, vai reunir todas as grandes estrelas do tênis, num torneio que irá dar ao campeão 500 pontos no ranking mundial. Uma situação bem diferente da semana passada, quando dos cinco primeiros apenas Andre Agassi esteve em ação e celebrou o 50º título de sua carreira, em Scottsdale.