Sá também é eliminado em Wimbledon O Brasil não tem mais nenhum representante em Wimbledon, no mais tradicional torneio do tênis mundial. Depois da eliminação nesta terça-feira de Flávio Saretta diante do suíço Ivo Heuberger, foi a vez de André Sá fazer feio e perder para o marroquino Hicham Arazi por 3 sets a 0, com parciais de 1-6, 4-6 e 2-6. Nos demais jogos, o inglês Tim Henman bateu Ruben Ramirez Hidalgo por 4-6, 7-6 (8/6), 6-4 e 6-2, o espanhol Carlos Moyá derrotou o francês Olivier Patiente por 6-4, 3-6, 7-5, 6-7 (6/8) e 6-1 e o holandês Martin Verkerk ganhou do russo Nikolay Davydenko por 4-6, 6-3, 6-4 e 7-5.