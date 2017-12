Sá treina para ATP de Estocolmo O tenista mineiro André Sá chegou na manhã desta sexta-feira na Suécia, onde a partir de segunda-feira disputa as chaves de simples e duplas ? ao lado do norte-americano Jim Thomas ? do ATP de Estocolmo. Eliminado na primeira rodada do Masters Series de Madri, na última segunda-feira, Sá optou por treinar mais alguns dias na cidade espanhola. O tenista ocupa esta semana a 66ª posição do ranking mundial e 57º na Corrida dos Campeões.