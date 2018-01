Sá vence e faz 4 a 0 para Brasil Com a vitória do Brasil sobre o Canadá já garantida, André Sá entrou em quadra neste domingo apenas para cumprir tabela na Copa Davis. Numa partida disputada o tempo inteiro sob uma fina garoa, no Rio, o tenista brasileiro venceu o canadense Frank Dancevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, fazendo 4 a 0 no duelo. Fernando Meligeni joga ainda hoje, contra Frederic Niemeyer, no quinto e último jogo do confronto.