Sá vence e Meligeni perde na Áustria Jogando pela segunda rodada do Aberto de Kitzbuehel, na Áustria, o tenista brasileiro André Sá derrotou o argentino Augustín Calleri (cabeça de chave número 13), por 2 sets a 0 (7-6 e 6-1), nesta quarta-feira. Nas oitavas-de-final do torneio ele agora enfrenta o chileno Nicolás Massu, que derrotou o argentino Guillermo Cañas (6-4, 5-7 e 6-3), também nesta quarta. Fernando Meligeni, o outro brasileiro que ainda restava na disputa, após o confronto com o compatriota Alexandre Simoni na primeira rodada, foi eliminado pelo romeno Andrei Pavel (cabeça de chave número 4), por 2 a 0 (6-4 e 6-2). Nas demais partidas pela segunda rodada, o argentino Gaston Gaudio eliminou o italiano Andrea Gaudenzi (6-3 e 6-4), o espanhol Albert Costa (cabeça de chave número 1) derrotou o costa-riquenho Juan Antonio Marin (6-1 e 6-3), o argentino Juan Ignacio Chela bateu o compatriota Guillermo Coria (6-2, 2-6 e 7-6) e o anfitrião Markus Hipfl despachou o francês Julien Boutter (7-6 e 6-2).