Sá vence e Meligeni perde nos EUA O tenista brasileiro André Sá teve mais sorte do que seu compatriota Fernando Meligeni e estreou nesta segunda-feira com vitória no Torneio de Indianápolis. Sá venceu o sueco Magnus Larsson por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 6-7 (10/8) e 6-3. Ele vai enfrentar na próxima rodada o russo Marat Safin. Já Meligeni não jogou bem e foi eliminado pelo croata Goran Ivanisevic, com um duplo 6-4.