Saem adversários de Guga e Saretta No último preparatório para o US Open, o Waterhouse Cup, em Long Island, os tenistas brasileiros Gustavo Kuerten e Flávio Saretta terão adversários fortes pela frente, logo na partida de estréia. Guga pega a revelação norte-americana Mardy Fish, 41º do ranking mundial, e que esta semana está nas semifinais do Masters Series de Cincinnati. Enquanto Saretta joga com o ex-campeão de Roland Garros, o espanhol Albert Costa, número 24 da ATP, e um jogador que prefere muito mais as quadras de saibro do que o cimento dos Estados Unidos. Guga resolveu incluir na sua programação o torneio de Long Island para ganhar ritmo de jogo antes do US Open. Como número 13 do ranking mundial, acabou ficando como cabeça-de-chave número dois da competição, em razão da desistência de Juan Carlos Ferrer o. A estréia de Guga no Waterhouse Cup ainda não está definida, podendo ser segunda ou terça-feira. Este será o segundo jogo que o brasileiro faz diante de Fish. O primeiro foi ainda este ano, no Masters Series de Monte Carlo, com vitória de Guga por 3/6 , 6/1 e 6/0. Saretta vai enfrentar pela primeira vez o campeão de Roland Garros de 2002, Albert Costa. O tenista brasileiro vem mostrando progressos em seu jogo e ganhou muito mais eficiência no seu saque, um golpe imporante para estes torneios de quadras rápidas. CLUBE DE TÊNIS - O Brasil Open, além de trazer quatro dos 20 melhores tenistas do ranking mundial - como Guga, Fernando Gonzalez, Rainer Schuettler e Sjeng Schalken - para as quadras da Costa do Sauípe de 6 a 14 de setembro, vai lançar também o Clube do Tênis, uma espécie de associação, que vai garantir aos seus membros acesso a informações do circuito e privilégios em algumas competições da ATP. Segundo Fernando von Oertzen, da Octagon Koch Tavares - organizadora do Brasil Open - a participação neste clube vai permtiri a participação do público em todos os eventos do Tour Latino, como Viña Del Mar, Buenos Aires, Brasil e Acapulco, além de condições especiais em torneios como o Masters Series de Miami, Roland Garros e o Masters Cup.