Safarova e Czink vencem e fazem final no Canadá A checa Lucie Safarova e a húngara Melinda Czink vão fazer a final do Torneio de Quebec, no Canadá. Neste sábado, elas derrotaram a canadense Aleksandra Wozniak e a alemã Julia Georges, respectivamente, se classificando para a decisão, que acontecerá no domingo.