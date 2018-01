Safin abandona torneio por contusão O tenista russo Marat Safin, terceiro cabeça-de-chave do Aberto da Austrália, desistiu de enfrentar o alemão Rainer Schuettler pela terceira rodada do torneio, na madrugada deste sábado, por conta de uma contusão no pulso. Com isso, o alemão avançou às oitavas-de-final do Grand Slam australiano, quando enfrentará o vencedor do confronto entre o norte-americano James Blake e o espanhol Albert Matín, e Safin foi eliminado da competição. O tenista russo, que se contundiu no jogo de estréia contra o holandês Raemon Sluiter, pode perder agora três posições no ranking de entradas da ATP, já que defendia os pontos obtidos com o vice-campeonato conquistado no ano passado.