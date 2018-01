Safin abre o Masters Series de Montecarlo com vitória O Masters Series de Montecarlo abriu neste domingo a temporada européia de quadras de saibro, reconhecida como a mais charmosa série de torneios do planeta. É o caminho para Roland Garros, que conta com todos os grandes do tênis e marca um novo período de rivalidade entre Roger Federer, em busca de seu primeiro troféu no Aberto da França, e Rafael Nadal, dono de vários títulos destas competições. Ambos saíram como bye na primeira rodada de Mônaco e não estréiam antes de terça-feira. Nesse dia de abertura, quem brilhou foi um ex-número 1 do mundo, o russo Marat Safin, que superou o finlandês Jarkko Nienimen, por 5/7, 6/3 e 6/2, e pode cruzar com Nadal em uma possível oitavas-de-final. A temporada européia de saibro este ano está em clima de protestos. É que a ATP quer diminuir o número de Masters Series e dos três que antecedem Roland Garros - Montecarlo, Roma e Hamburgo - só quer manter o aberto italiano. Os outros dois seriam rebaixados para competições comuns, o que levou os organizadores a entrarem com processos na Justiça norte-americana. Outros resultados do dia: Julien Benneteau (FRA) 2 x 1 Benjamin Balleret (MON), parciais 7/5, 5/7 e 6/2; Lee Hyung-Taik (COR) 2 x 0 Jonas Bjorkman (SUE), parciais 7/6 (8/6) e 6/1; Arnaud Clément (FRA) 2 x 0 Florent Serra (FRA), parciais 6/4 e 7/6 (7/5).