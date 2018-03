Safin alega contusão e abandona torneio O tenista russo Marat Safin, decidiu nesta segunda-feira abandonar o Marters Series de Roma. Sexto cabeça-chave, Safin reclama de dores no punho esquerdo e será substituído pelo chileno Nicolas Massu, que havia sido eliminado no torneio classificatóio. Safin - que deveria enfrentar o italiano Filippo Volandri na estréia - se machucou durante os treinamentos, quando jogava com Andy Roddick. Marat Safin sofreu vários problemas físicos este ano. No início do ano, sentiu problemas no punho durante o Aberto da Austrália e depois ficou um mês sem jogar por causa de uma torção no tornozelo, durante os treinamentos para a Copa Davis, contra a Argentina.