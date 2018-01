Safin assume liderança na Corrida Vice-campeão do Master Series de Hamburgo no último final de semana, o tenista russo Mara Safin assumiu a liderança do ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP. Além de chegar à final do torneio, Safin foi beneficiado pelo fraco desempenho do ex-lider, o sueco Thomas Johansson, que caiu na segunda rodada do torneio. Gustavo Kuerten - que foi até as quartas-de-final em Hamburgo, subiu para a 69ª posição. No levantamento anterior era o 99º. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho do tenista apenas na atual temporada - e as posições dos brasileiros. .1. Marat Safin (RUS) 300 pontos .2. Roger Federer (SUI) 299 .3. Thomas Johansson (SUE) 286 .4. André Agassi (EUA) 275 .5. Tim Henman (ING) 250 .6. Tommy Haas (ALE) 243 .7. Lleyton Hewitt (AUS) 241 .8. Jiri Novak (Rep.Checa) 239 .9. Andy Roddick (EUA) 222 10. Yunes El Aynaui (MAR) 210 Brasileiros 47. Fernando Meligeni 68 69. Gustavo Kuerten 42 78. Andre Sá 35 102 - Flávio Saretta 1 5 125 - Alexandre Simoni 9.