Safin avança às oitavas-de-final O tenista russo Marat Safin, quarto cabeça-de-chave, se classificou para as oitavas-de-final do Aberto da Austrália, depois de vencer nesta sexta-feira, em Melbourne, o croata Mário Ancic, 28º no ranking, por 6/4, 3/6, 6/3 e 6/4.