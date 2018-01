Safin avança; Henman é eliminado O tenista russo Marat Safin não encontrou dificuldades em sua estréia no Masters Series de Monte Carlo. Cabeça-de-chave número 2, Safin derrotou o coreano Hyung-Taik Lee por dois sets a zero, parciais de 6-0 e 7-5. Mesma sorte não teve o inglês Tim Henman, que enfrentou um adversário mais capacitado e acabou eliminado logo na primeira rodada. Henman perdeu para o argentino Mariano Zabaleta por dois sets a um. As parciais do jogo foram de 6-4, 4-6 e 6-2. Veja resultados da 1ª rodada, nesta terça-feira: Beto Martín (ESP) 2 x 0 Potito Starace (ITA): 6-3 e 7-5 Mario Ancic (CRO) 2 x 0 Gustavo Kuerten (BRA): 7-5 e 6-2 Olivier Rochus (BEL) 2 x 0 Ivan Ljubicic (CRO): 6-2 e 6-2 Florian Mayer (ALE) 2 x 0 Julien Benneteau (FRA): 6-3 e 6-3 Tomas Berdych (RCH) 2 x 1 Luis Horna (PER): 4-6, 7-6 (3) e 7-6 (1) Filippo Volandri (ITA) 2 x 0 Wayne Arthurs (AUS): 7-5 e 6-2 Marat Safin (RUS) 2 x 0 Hyung-Taik Lee (COR): 6-0 e 7-5 Mariano Zabaleta (ARG) 2 x 1 Tim Henman (ING): 6-4, 4-6 e 6-2 David Ferrer (ESP) 2 x 0 Dominik Hrbaty (ESL): 6-4 e 6-3