Safin bate Ferrero e enfrenta Moyá O tenista russo Marat Safin derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero, neste sábado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Com este resultado, Safin garantiu vaga na final do ATP de Barcelona deste domingo diante do espanhol Carlos Moyá. Esta foi a quarta vitória de Safin sobre Ferrero em sete duelos.