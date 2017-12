Safin conquista o título em Paris Marat Safin conquistou neste domingo o título do Masters Series de Paris, ao derrotar o checo Radek Stepanek por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2 horas e 19 minutos de jogo. Com isso, o tenista russo torna-se campeão pela terceira vez do torneio francês, repetindo os feitos de 2001 e 2002. Aos 24 anos, Safin entrou no torneio como cabeça-de-chave número 6, mas provou estar mesmo em grande fase - vem de vitória no Masters Series de Madri. E igualou um feito do alemão Boris Becker, o único outro tenista a ser campeão 3 vezes em Paris. Para Stepanek, esta foi a primeira participação numa final de torneio da ATP. E logo em Paris, que distribui 2,4 milhões de euros em prêmios. Mas ele foi bem e dificultou a vida para Safin, que conquistou neste domingo o 14º título de sua carreira.